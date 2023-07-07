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Коммерсантъ FM
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Помидоры в Индии подорожали на 445% и стали дороже бензина

Из-за сильных ливней и более высокой, чем обычно, температуры воздуха в Индии серьезно пострадал урожай помидоров, одного из самых важных продуктов национальной кухни. По данным Bloomberg, из-за дефицита розничные цены на помидоры в некоторых районах взлетели с начала года на 445%, до 120 рупий ($1,45) за 1 кг. А оптовые цены, по информации Reuters, за последний месяц выросли в ряде штатов на 288%, до 140 рупий ($1,7) за 1 кг.

Индийские потребители, которым теперь приходится реже есть помидоры и рис (его урожай тоже пострадал от непогоды), реагируют на ситуацию эмоционально и опубликовали уже целый ряд популярных мемов на эту тему. Кто-то отмечает, что бензин теперь стал дешевле помидоров: в столице Индии литр бензина сейчас стоит около 96 рупий. Кто-то предпочитает сравнивать стоимость помидоров с политическим влиянием, замечая, что купить определенных политиков теперь дешевле, чем помидоры.

Между тем работающее в Индии подразделение сети ресторанов быстрого питания McDonald`s сообщило, что пока исключило из своего меню помидоры, которые использовались в бургерах и роллах. «Несмотря на все наши старания, мы не можем обеспечить необходимое количество помидоров, которые могут пройти жесткую проверку качества. Мы вынуждены подавать вам блюда без помидоров»,— предупреждают заведения.

Алена Миклашевская

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