Житель Башкирии, незаконно отсидевший 13 лет, просит 450 млн рублей компенсации

86-летний житель Башкирии Фатхулла Исхаков, незаконно лишенный свободы на 13 лет по обвинению в покушении на убийство трех женщин, подал иск в Ленинский райсуд Уфы о взыскании с Министерства финансов России 450 млн руб. компенсации морального вреда. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил юрист Виталий Буркин.

В его заявлении говорится, что в 1959 году он был задержан сотрудниками милиции в своем доме в деревне Большие Каркалы Миякинского района Башкирской АССР. Приговором народного суда его осудили на 15 лет в колонии строгого режима. Позже судебная коллегия Верховного суда БАССР снизила срок наказания. В мае текущего года Верховный суд РФ удовлетворил жалобу Фатхуллы Исхакова, признал его невиновным и отменил обвинительный приговор. За ним было признано право на реабилитацию.

«На протяжении всего следствия я подвергался насилию и унижениям со стороны сотрудников милиции и прокуратуры, меня били и морили голодом заставляя признаться в преступлении, которого я не совершал», — говорится в заявлении господина Исхакова. Он постоянно подвергался давлению, под надуманными предлогами его помещали в штрафной изолятор, ни разу не разрешили свидания с супругой, подчеркивается в иске. «23 мая 1959 года, в день, когда я был задержан сотрудниками милиции, я последний раз в жизни видел свою супругу. В 1968 году она скоропостижно скончалась, а я в это время отбывал наказание в колонии и не имел возможности проститься и похоронить супругу»,— сообщил Фатхулла Исхаков.

По его словам, на момент задержания сыну было два года, а к моменту освобождения из колонии — уже 15 лет. «Я, честный, добрый, деревенский парень на протяжении 13 лет круглосуточно находился среди насильников, матерых разбойников и убийц, закоренелых антисоциальных личностей. От этого я испытывал сильнейший стресс, дискомфорт, а часто и страх за свою жизнь и здоровье»,— также отметил господин Исхаков.

Влада Шипилова

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