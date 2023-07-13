Компания Lamborghini представила гоночный прототип SC63, который позволит марке участвовать в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA World Endurance Championship и американском турнире IMSA WeatherTech Sports Car Championship.

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В 2024 году дебютирует новая гоночная машина зачета LMDh с гибридной силовой установкой, построенная по регламенту Hypercar (для FIA WEC) и GTP (для IMSA). Углепластиковое шасси будет поставлять Ligier Automotive. Компоненты гибридной силовой установки — электромотор Bosch Motorsport, батарею и систему управления энергией Williams Advanced Engineering — а также 7-ступенчатую секвентальную коробку передач Xtrac марка будет закупать у единых для всех производителей поставщиков.

Двигатель внутреннего сгорания разработан силами заводского гоночного подразделения Lamborghini Squadra Corse. Новый прототип оснастят 3,8-литровым турбомотором V8 с углом развала цилиндров 90 градусов и установленными за пределами V-образного развала головок блока двигателя турбинами. Как требует регламент, максимальная мощность силовой установки будет ограничена 680 л.с. Машина массой 1030 кг без топлива и водителя сможет развивать до 340 км/ч максимальной скорости.

Дизайн SC63 выполнен специалистами заводского подразделения Lamborghini Centro Stile — прототип получил характерные для моделей марки Y-образные световые элементы и традиционную для гоночных машин бренд двухцветную ливрею. Основным оттенком стал зеленый Verde Mantis, который дополняет черный Nero Noctis, а также зеленый, белый и красный цвета флага Италии.

Напомним, ранее свои прототипы по регламенту LMDh анонсировали Acura, Audi, BMW, Cadillac, Ferrari, Lamborghini и Porsche. Бренды планируют участвовать со своими моделями в мировом и американском первенствах по марафонским гонкам.

Максим Вершинин

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