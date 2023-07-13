Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лавров: Япония и Корея готовы разместить у себя ядерное оружие США

Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Япония и Южная Корея готовы разместить на своей территории американское ядерное оружие. Об этом глава МИДа рассказал «Ленте.ру» по итогам встречи на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам господина Лаврова, у НАТО есть цель перенести часть своей военной инфраструктуры в Индо-Тихоокеанский регион, преимущественно в страны, принявшие участие в саммите НАТО в Вильнюсе,— в Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею.

«Мы говорили об этом с нашими коллегами по АСЕАН и с китайским представителем Ван И, с которым сегодня состоялась продолжительная встреча»,— рассказал министр.

В июне в порт южнокорейского города Пусан впервые за шесть лет зашла атомная подлодка США с крылатыми ракетами на борту. 26 апреля президенты двух стран Джо Байден и Юн Сок Ёль подписали Вашингтонскую декларацию, которая подразумевает укрепление политики «расширенного ядерного сдерживания», распространяющей «ядерный зонтик» США на Южную Корею.

На саммите НАТО (11–12 июля) Южная Корея и Япония открыли в Брюсселе свое представительство при альянсе. Обе эти страны вместе с Австралией и Новой Зеландией создали новый формат для взаимодействия с НАТО — AP4 (Asia-Pacific Partners).

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава хочет разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на склады с тактическим ядерным оружием России в Белоруссии. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что после появления у Польши ядерного оружия оно будет применено.

В марте Владимир Путин объявил, что в Белоруссии будет размещено тактическое ядерное оружие. 6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил информацию о перемещении в страну российского тактического ядерного оружия (ТЯО), но подчеркнул, что оно не будет применено в ходе спецоперации. При этом он отметил, что нанесение ядерного удара возможно при агрессии со стороны НАТО

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...