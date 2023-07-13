Лавров: Япония и Корея готовы разместить у себя ядерное оружие США

Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Япония и Южная Корея готовы разместить на своей территории американское ядерное оружие. Об этом глава МИДа рассказал «Ленте.ру» по итогам встречи на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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По словам господина Лаврова, у НАТО есть цель перенести часть своей военной инфраструктуры в Индо-Тихоокеанский регион, преимущественно в страны, принявшие участие в саммите НАТО в Вильнюсе,— в Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею.

«Мы говорили об этом с нашими коллегами по АСЕАН и с китайским представителем Ван И, с которым сегодня состоялась продолжительная встреча»,— рассказал министр.

В июне в порт южнокорейского города Пусан впервые за шесть лет зашла атомная подлодка США с крылатыми ракетами на борту. 26 апреля президенты двух стран Джо Байден и Юн Сок Ёль подписали Вашингтонскую декларацию, которая подразумевает укрепление политики «расширенного ядерного сдерживания», распространяющей «ядерный зонтик» США на Южную Корею.

На саммите НАТО (11–12 июля) Южная Корея и Япония открыли в Брюсселе свое представительство при альянсе. Обе эти страны вместе с Австралией и Новой Зеландией создали новый формат для взаимодействия с НАТО — AP4 (Asia-Pacific Partners).

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава хочет разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на склады с тактическим ядерным оружием России в Белоруссии. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что после появления у Польши ядерного оружия оно будет применено.

В марте Владимир Путин объявил, что в Белоруссии будет размещено тактическое ядерное оружие. 6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил информацию о перемещении в страну российского тактического ядерного оружия (ТЯО), но подчеркнул, что оно не будет применено в ходе спецоперации. При этом он отметил, что нанесение ядерного удара возможно при агрессии со стороны НАТО

Полина Мотызлевская