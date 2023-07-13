Меценат храма в Сириусе в открытом письме заявил, что здание приюта построено на деньги его семьи

Руководитель КРОБФ «Приют Святого Иоанна Предтечи» и Фонда Храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Имеретинской долине Сочи Сурен Эксузян опубликовал в соцсетях открытое письмо к епископу Сочинскому и Туапсинскому Герману. В письме речь идет о приюте для нуждающихся при храме в Сириусе, который администрация ФТ пытается снести через суд. По словам господина Эксузяна, здание приюта построено на средства его семьи и «близкого круга меценатов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сурен Эксузян Фото: Сурен Эксузян

«Два частных жилых дома (приют при храме.— Прим. ред.) построены в стиле церковной архитектуры, находятся рядом с храмом и составляют с ним единый архитектурный ансамбль, но не принадлежат приходу. Архитектурная концепция зданий с элементами церковной архитектуры — куполами, крестами, колоколами, согласована со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II в 2005 году»,— говорится в письме.

Здания были узаконены решением суда в 2009 году. В процессе реконструкции одного из зданий в 2011 году часть пристроенного корпуса

(балкон) площадью 35 кв. м наложилась на земельный участок, который был изъят под размещение автодороги. Согласно позиции Росавтодора, в настоящее время этот участок не требуется для эксплуатации автодороги и не входит в полосу отвода дороги, сообщает господин Эксузян.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», Владимир Осколков и Сурен Эксузян в 2012 году безвозмездно передали под размещение храма принадлежащие им земельные участки общей площадью 1,6 тыс. кв. м. Храм был построен с 2012 по 2014 годы. По благословению патриарха Алексия II и митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора также был построен приют Святого Иоанна Предтечи для содержания одиноких, престарелых и нуждающихся в особом попечении людей.

Сейчас администрация федеральной территории (ФТ) Сириус добивается через суд сноса приюта, который входит в храмовый комплекс Нерукотворного Образа Христа Спасителя. Причиной иска стал балкон здания, который возведен частично на земельном участке, принадлежащем государству. Сейчас дело о сносе приостановлено до вынесения решения по делу о признании права собственности на объект. Администрация Сириуса уверяет, что последующая эксплуатация этих зданий может создать угрозу жизни и здоровью граждан.

В Сочинской епархии заявили, что спорные здания не переданы в собственность прихода, хотя строились на пожертвования простых граждан, собранные через управляемый господином Эскузяном фонд для общественно полезной приходской деятельности. «Никакая социально полезная деятельность в них в настоящий момент не ведется. Таким образом, налицо попытка использовать авторитет Церкви для решения конфликта, который носит частноправовой характер»,— заявляют в епархии.

Тат Гаспарян

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