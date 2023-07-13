Верховный суд отклонил жалобу об изменении границ монастыря Саровская пустынь

Верховный суд РФ отказался рассматривать кассационную жалобу представителей управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области от изменении границ земельного участка монастыря Саровская пустынь, следует из картотеки суда.

Спор касается строительства на стрелке рек Саровка и Сатис в ЗАТО Саров физкультурного комплекса с апарт-отелем, который возводит ООО «Саровинвест». В 2011 году компания арендовала 53 га на семь лет под комплексную застройку, а в 2016 году правительство Нижегородской области издало постановление, ограничивающее строительство в зоне охраны культурного объекта федерального значения. Власти Сарова опасаются, что здание апарт-отеля закроет вид на монастырский комплекс Саровская пустынь и историческую часть города.

Однако застройщик в судах доказал, что документ лишает его прав целевого использования земельного участка. Кроме того, земля под застройку в охранную зону монастыря включена без проектирования границ охраны ОКН и положительного заключения историко-культурной экспертизы, говорится в решениях судов. Впрочем, судебная экспертиза установила, что участок не нарушает исторические виды на монастырский комплекс ввиду удаленности и не может причинить вред сохранности архитектурного комплекса.

Ранее администрация Сарова отказывалась выдать ООО «Саровинвест» разрешение на строительство апарт-отеля, но компания выиграла все судебные разбирательства с властями. В конце июня саровская администрация подняла этот вопрос в заксобрании Нижегородской области. Представители «Саровинвеста» отмечали, что в марте в правительстве региона прошло совещание с участием митрополии и представителей РФЯЦ-ВНИИЭФ, по итогам которого достигнуты договоренности о снижении высоты будущего комплекса.

Владимир Зубарев, Нижний Новгород