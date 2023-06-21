К борьбе с застройщиком призвали бога

Администрация закрытого города Саров вынесла на трибуну заксобрания Нижегородской области свои противоречия с застройщиком «Саровинвест», попросив депутатов помочь с прекращением стройки апарт-отеля на слиянии двух рек. Будущее высокое здание перекроет вид на монастырь Сарова пустынь, уверены городские власти. Судебные тяжбы с застройщиком администрация проиграла и была вынуждена выдать разрешение на строительство. В управлении госохраны объектов культурного наследия рассчитывают, что Верховный суд пересмотрит решение в пользу ООО «Саровинвест» о частичной отмене охранных зон монастыря. В градостроительном комитете заксобрания, признав, что полномочий у них нет, пообещали «с божьей помощью» защищать исторический облик Сарова. Инвестор сообщил, что администрация Сарова неоднократно нарушала их законные права, а договоренности о понижении высотности объекта были достигнуты на уровне областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Власти ЗАТО Саров обратились за помощью к депутатам заксобрания в борьбе с местным застройщиком ООО «Саровинвест». На заседании градостроительного комитета выступил заместитель главы администрации Сарова Леонид Бородулин, рассказав депутатам о затяжном конфликте с инвестором. Еще в 2011 году власти предоставили компании большую территорию в 53 га на семь лет под комплексную застройку. В срок договора «Саровинвест» со своим проектом не уложился, отметил докладчик. Кроме построенного жилья компания запланировала на видовом месте, стрелке рек Сатис и Саровка, физкультурно-оздоровительный комплекс с апарт-отелем.

Из выступления Леонида Бородулина следовало, что администрация была согласна на невысокий ФОК для занятий спортом, а в итоге выяснилось, что застройщик проектирует большой отель площадью более 42 тыс. кв. м, в котором спортивно-оздоровительные помещения займут не боле 1,8 тыс. кв.

Власти отказались выдать компании разрешение на строительство комплекса, апеллируя к охранным зонам памятника истории федерального значения — древнего монастыря Саровская пустынь и ограничению по строительству объектов не выше 12 м.

По словам Леонида Бородулина, проект апарт-отеля запланирован высотой около 30 м и загородит собой монастырь — культурную ценность Сарова. При этом в последние годы «Саровинвест» выиграл все судебные тяжбы, частично отменив постановление правительства Нижегородской области об утверждении границ зон охраны монастыря и особых режимов использования земель, а также обязав администрацию Сарова выдать разрешение на строительство объекта. В этих победах застройщик, по мнению чиновника, использовал «несовершенство нашего законодательства».

Представитель управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области сообщил, что они рассчитывают на отмену в Верховном суде РФ решения об исключении земельного участка из охранной зоны монастыря. Для обоснования своей позиции в управлении готовят историко-культурную экспертизу с помощью трех аттестованных экспертов Минкульта РФ.

«Я неоднократно был в Сарове и реально в шоке от того, что там собираются построить. Это ужас какой-то… Де-юре у нас полномочий нет, но я считаю, что там вообще ничего нельзя строить. Это строение будет закрывать дорогу к монастырю, который является достоянием всей страны и всего мира. С морально-нравственной точки зрения неправильно, что какая-то отдельно взятая коммерческая структура в интересах своего бизнеса будет там что-то строить»,— сообщил председатель комитета Василий Суханов.

Узнав, что нижегородский митрополит также попросил губернатора принять меры к сохранению исторического облика округи монастыря, депутат Суханов предложил «с молитвой и божьей помощью» продолжить работу в этом направлении:

«Исторический облик подразумевает, что на этой территории ничего не должно строиться».

Он пригласил депутатов комитета съездить в Саров, чтобы убедиться на месте, и сообщил, что этот вопрос будет повторно рассмотрен на комитете с отчетом о проделанной работе.

В ООО «Саровинвест» не знали о дебатах в заксобрании, но сообщили, что по поводу их проекта в марте 2023 года в правительстве Нижегородской области прошло совещание, на котором также присутствовали митрополит Георгий, настоятель монастыря игумен Никон, представители РФЯЦ-ВНИИЭФ и администрации Сарова.

«На этом совещании были достигнуты договоренности о снижении высоты спортивно-оздоровительного комплекса с апарт-отелем, несмотря на наличие выданного ранее на основании решения суда разрешения на строительство. Также правительству области было поручено взять под контроль реализацию проекта комплексного освоения территории в Сарове, в том числе для пресечения незаконных действий со стороны администрации города в отношении инвестора»,— добавили в компании.

В «Саровинвесте» подчеркнули, что за время реализации проекта суды разных инстанций установили более двадцати нарушений прав компании властями Сарова, и на совещании было также принято решение о передаче земельно-имущественных и градостроительных полномочий в отношении ЗАТО на региональный уровень.

Роман Кряжев