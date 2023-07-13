Петербургский сервис доставки «Самокат» начнет продавать одежду своей марки

Сервис доставки продуктов «Самокат» собирается запустить производство спортивной и детской одежды под собственной торговой маркой (СТМ). Компания разместила на портале headhunter.ru объявления о поиске продакт-менеджера и специалиста СТМ в соответствующих категориях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Изначально «Самокат» доставлял только продукты питания, но с конца 2021 года запустил продажу непродовольственных товаров — в частности, в приложении доставщика появилась витрина с косметикой. Компания также продавала одежду и аксессуары Marco O’Polo, Mia Mia, Decathlon и других известных брендов, но затем в продаже остались только аксессуары: шопперы, носки и колготки.

Компания «Самокат» была основана в 2017 году в Петербурге под брендом «Магазинчик» бывшими топ-менеджерами «Магнита» и «Почты России» Вячеславом Бочаровым и Родионом Шишковым. «Самокат» (ООО «Умный ритейл», входит в экосистему Сбера) в 2022 году занял третью строчку в рейтинге Infoline среди сервисов по доставке продуктов питания, оборот составил 82,5 млрд рублей.

Напомним, что о намерении «Самоката» включить в свой ассортимент женскую одежду и электронику, чтобы выйти из зоны убыточности, стало известно еще в ноябре прошлого года. При этом участники рынка сомневаются, что компании удастся повысить финансовую устойчивость за счет новых сегментов. Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Одежда на колесиках».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте