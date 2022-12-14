«Нео групп» требует у Минфина РФ выкупа участка с запрещенным строительством в центре Воронежа

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск воронежского ООО «Нео групп» к Минфину РФ о понуждении к заключению соглашения о выкупе земельного участка, на котором невозможно строительство. Цена участка в судебной документации не раскрывается.

Ранее «Нео групп» хотело, чтобы землю за 32,5 млн руб. выкупило правительство Воронежской области. Однако затем компания отказалась от иска, так как регион не может быть ответчиком по иску о принудительном выкупе участка возле объекта культурного наследия федерального значения.

Речь идет о небольшом участке в центре Воронежа по соседству с Никольской церковью. «Нео групп» тут планировала построить трехэтажный дом на 16 квартир рядом, однако власти не выдали компании разрешения, так как во время подготовки документации была расширена охранная зона храма. Под запрет на капитальные работы попал и участок компании.

В 2019 году «Нео групп» потребовала от региональных и федеральных властей 82 млн руб. компенсации, но затем снизила требования до 51,5 млн. Компания проиграла в судах трех инстанций, а Верховый суд не стал рассматривать ее жалобу.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Для "Нео групп"не все еще исчерпано».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте