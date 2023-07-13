Здание бывшего ДК «Большевичка» хотят лишить статуса памятника

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга предлагает лишить статуса объекта культурного наследия здание бывшего ДК «Большевичка» на улице Тюшина, д. 9/7. На соответствующую историко-культурную экспертизу обратил внимание «Закс.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание ДК «Большевичка» на углу улиц Тюшина и Воронежской — образец эклектики, оно построено в 1864 году по проекту архитектора Людвига Бульери. В советское время там располагался Дом культуры промышленно-торгового швейного объединения «Большевичка».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Здание ДК «Большевичка» на углу улиц Тюшина и Воронежской — образец эклектики, оно построено в 1864 году по проекту архитектора Людвига Бульери. В советское время там располагался Дом культуры промышленно-торгового швейного объединения «Большевичка».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

До революции данное здание было известно как Дом товарищества мануфактур В.И. Кожевникова. Оно было построено в 1864 году по проекту архитектора Людвига Бульери. Авторы документа предлагают убрать его из реестра выявленных объектов культурного наследия и снять с государственной охраны. Замечания к экспертизе можно подавать до 19 июля.

В прошлом году аварийный объект был выкуплен частным лицом, сооружение было законсервировано. Собственник заказал экспертизу с целью перевести здание в статус регионального памятника, однако КГИОП документ с такими выводами отклонил и заказал новое исследование, уже с противоположным заключением.

Как уточняют активисты из сообщества «Живой город», в случае утраты статуса памятника госохраны лишатся интерьеры вестибюля парадной лестницы и бывшей столовой, «которые пока сохраняются, хотя и были повреждены вандалами в предыдущие годы».

О том, как здание бывшего дома культуры фабрики «Большевичка» в районе Обводного канала продавали на торгах, читайте в материале «Ъ-СПб».

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