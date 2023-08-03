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Дни рождения

Сегодня исполняется 61 год руководителю Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорю Алешину

Игорь Алешин

Игорь Алешин

Фото: Росалкогольрегулирование

Игорь Алешин

Фото: Росалкогольрегулирование

Его поздравляет председатель правления Союза производителей алкогольной продукции Дмитрий Добров:

— Уважаемый Игорь Олегович! От лица всех членов нашего cоюза и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения! Искренне желаю Вам новых профессиональных успехов и достижения поставленных целей в решении государственных задач по регулированию алкогольного рынка. Пусть Ваша работа всегда приносит удовлетворение и радость. Крепкого Вам здоровья и благополучия, успехов во всех начинаниях, счастья Вам и Вашим близким!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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