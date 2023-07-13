На Уралвагонзаводе состоялась премьера рок-оперы про освобождение Донбасса

На Уралвагонзаводе (УВЗ, в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию «Ростех») состоялся премьерный показ рок-оперы «Хождение в огонь», посвященной освобождению Донбасса. Об этом в telegram-канале сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Рок-опера создана по стихам Александра Проханова на музыку Александра Агеева.

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В пресс-службе предприятия рассказали, что выступление прошло на танковом конвейере цеха 130. На представление пришли работники более чем 23 цехов АО «НПК «Уралвагонзавод» и приглашенные гости, среди которых был митрополит.

«Именно здесь вспомнил, что несколько лет назад мир облетела новость про другую рок-оперу, посвященную открытию в Швейцарии Готардского туннеля, самого длинного в мире. В присутствии глав европейских государств и корпораций давали маскарад со смакованием поклонения дьяволу. С тех пор сатанизм шествует широкими шагами по Европе»,— отметил митрополит Евгений.

Он добавил, что на Украине «это шествие уперлось в броню уральских танков», который производит «Уралвагонзавод».

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