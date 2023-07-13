«Неурегулированность правоотношений подвергала опасности жизнь граждан»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий лишение свободы для коллекторов на срок до десяти лет за угрозы насилием. Также виновному могут грозить штраф 300–500 тыс. руб. и принудительные работы на срок до пяти лет. Новую статью об уголовной ответственности за незаконную деятельность по возврату просроченной задолженности «Ъ-Кубань» прокомментировал партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Горбунов

Фото: предоставлено автором Дмитрий Горбунов

Фото: предоставлено автором

«Ранее коллекторы за превышение своих полномочий несли ответственность по общим статьям УК РФ 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), 116 (побои), 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), 128.1 (клевета), 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни), 139 (нарушение неприкосновенности жилища), 163 (вымогательство), 330 (самоуправство) УК РФ.

Правоохранителям было сложно выделять действия коллекторов в соответствующие составы, сопоставляя их с профессиональной деятельностью, что создавало сложности с доказыванием. Ответственность коллекторов при этом наступала только за возможные последствия их действий.

Теперь УК РФ дополнится специальным профильным составом, статьей 172.4, которая будет предполагать именно специального субъекта преступления — коллектора и связывать состав именно с соответствующей профессиональной деятельностью.

Уголовно наказуемым станет совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, сопряженных с угрозой применения насилия, уничтожения имущества или с угрозой распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего.

Наказание в размере десяти лет лишения свободы предусмотрено для наиболее тяжких последствий от действий коллекторов и является пропорциональным способом порицания за объем нарушенных требований норм права и прав потерпевших.

Уточнение законодательства соответствующей статьей давно назрело по мере развития рынка долговых обязательств. Это было неизбежно, поскольку начало потребительского кредитования породило рынок услуг теневых коллекторов. Неурегулированность правоотношений с ними подвергала опасности жизнь и здоровье граждан и не давала развиваться бизнесу легальных коллекторов.

Государство обязано было реагировать на случаи угроз, поджогов, вселение “профессиональных соседей”, порчи имущества и насилия.

Внесение новой статьи преследует целью повышение уровня защиты прав и законных интересов физических лиц, обеспечение неотвратимости уголовной ответственности за противоправные действия.

Объективная сторона новой ст. 172.4 УК РФ конкурирует со ст. 163 УК РФ (вымогательство), при этом специальные требования к субъекту только улучшают его положение. Максимальный срок лишения свободы по ст. 172.4 составляет десять лет, а по ст. 163 УК РФ — 15 лет.

Такое соотношение сроков лишения свободы нелогично ввиду отмеченной в пояснительной записке общественной опасности коллекторов. Совпадение объективных сторон составов может создать путаницу на практике.

Законодатель не учел всех особенностей “черной” коллекторской деятельности — нередко она осуществляется без прямых угроз в адрес должника, что и с введением новой статьи осталось вне правового поля.

Ст. 172.4 не решает вопроса квалификации деяний коллекторов по ст. 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни), 139 (нарушение неприкосновенности жилища), 163 (вымогательство), 330 (самоуправство) УК РФ — теперь, вероятно, действия будут квалифицироваться по совокупности новой и прежних статей УК РФ.

Дополнительно можно отметить, что наличие нового состава постепенно должно помочь расчистить рынок от недобросовестных лиц и помочь ведению бизнеса профессиональных “белых” коллекторских агентств, которые осуществляют свою деятельность строго в границах правового поля».

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