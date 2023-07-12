Минпромторг поддерживает онлайн-продажу алкоголя

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что ведомство «концептуально» поддержало инициативу сенатора Андрея Клишаса о легализации в РФ онлайн-продаж алкоголя. Он отметил, что при этом важно «отстроить контроль» такой деятельности, но обеспечить это «не так сложно».

«Сейчас есть другой проект закона, вносимый сенатором Клишасом, который предлагает легализовать продажу дистанционным способом всей алкогольной продукции в принципе, а также привлечь к этой деятельности расширенное количество участников, в частности интернет-магазины и агрегаторы информации о товарах и услугах»,— рассказал замминистра в интервью ТАСС.

По его словам, Минпромторг также поддерживает запуск эксперимента по онлайн-продаже российского вина через «Почту России». Господин Евтухов уточнил, что Минфин подготовил соответствующие законопроекты, и они были внесены в правительство, но пока решение не принято. «Но мы в Минпромторге со своей стороны этот процесс поддержали, соответствующие законопроекты нами были согласованы»,— добавил замглавы министерства.

Господин Клишас направил проект по легализации продажи алкоголя в интернете в июне. Предполагается, что торговать алкоголем онлайн смогут определенные компании. Покупателю придется подтверждать свой возраст через госсистему, а также с помощью QR-кода уже в момент передачи спиртного. В рамках инициативы будет создан отдельный реестр сайтов компаний, которые могут онлайн торговать алкоголем. Чтобы попасть в этот список, желающие обязаны будут заплатить госпошлину. В том же месяце Госдума сняла с рассмотрения законопроект об онлайн-продаже вина через «Почту России».

Лаура Кеффер