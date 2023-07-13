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Коммерсантъ FM
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Мэрия Анапы ввела повышенный режим готовности из-за надвигающегося на город циклона

На Анапу надвигается циклон, в городе ожидается непогода. В связи с этим мэрия Анапы ввела режим повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, прохождением циклона на территории города-курорта Анапы решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности введен режим функционирования "Повышенная готовность"»,— сказано в сообщении в Telegram-канале мэрии.

На прошлой недели в Сочи прошли залповые дожди. Районы города оказались затоплены. 11 июля в городе прошел град. Все экстренные службы Сочи работают в усиленном режиме. Пляжи закрыты для купания, жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды. На фоне дождей МЧС Краснодарского края объявило режим ЧС, который действовал до 12 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Чрезвычайное подтопление».

Олеся Павленко

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