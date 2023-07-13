Суд взыскал с семьи актера Баталова 900 тыс. рублей в пользу Дрожжиной и Цивина

Замоскворецкий суд Москвы взыскал с дочери и вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова около 900 тыс. руб. в пользу актрисы Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина по иску о неосновательном обогащении. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвокатов истцов.

«Впервые суд хотя бы частично встал на сторону Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной в процессе многолетних тяжб по имуществу семьи покойного народного артиста СССР. С вдовы и дочери Алексея Баталова суд постановил взыскать почти 900 тыс. руб.»,— сказал адвокат Вячеслав Макаров.

Господин Макаров пояснил, что изначальная сумма исковых требований Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина составляла около 4,2 млн руб. Он утверждает, что они потратили эти деньги на «на потребности» семьи Алексея Баталова.

Наталья Дрожжина и Михаил Цивин собираются обжаловать это решение, сообщила их второй адвокат Варвара Знатокова. По ее словам, они намерены добиться полного удовлетворения требований.

В мае по делу о хищении имущества семьи актера Алексея Баталова к пяти годам колонии общего режима приговорили юриста Михаила Цивина и нотариуса Дмитрия Бублия, 74-летней актрисе Наталье Дрожжиной назначили четыре года условно. С них также взыскали по 600 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу дочери Алексея Баталова Марии и ее матери.

По данным следствия, Михаил Цивин и Наталья Дрожжина организовали аферу, войдя в доверие к вдове Алексея Баталова и его дочери под предлогом поддержки. Они несколько лет помогали семье и с помощью доверенности сняли со счетов семьи более 20 млн руб. По информации следователей, Дмитрий Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением. На их основании к супругам перешли принадлежавшие Марии Баталовой доли в двух квартирах и нежилое помещение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Наследство артиста восстановлено приговором».

Олеся Павленко