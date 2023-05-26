Наследство артиста восстановлено приговором

Юриста Михаила Цивина, его супругу актрису Наталью Дрожжину и нотариуса Дмитрия Бублия признали виновными в особо крупном мошенничестве в отношении наследников покойного народного артиста СССР Алексея Баталова. Злоупотребив доверием вдовы актера и его дочери-инвалида, супруги завладели тремя их квартирами, творческой мастерской и крупной суммой денег. Роль нотариуса Бублия свелась к тому, что он заверил подложные договоры о пожизненном содержании дочери артиста и договор о праве распоряжения средствами его семьи. За это суд назначил подсудимым Цивину и Бублию по пять лет заключения, ограничившись условным сроком в отношении госпожи Дрожжиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Дрожжина получила условный срок, а ее муж Михаил Цивин — реальный

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Наталья Дрожжина получила условный срок, а ее муж Михаил Цивин — реальный

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На оглашение приговора в Замоскворецкий райсуд приехало так много сторонников подсудимых, что для не менее многочисленных представителей СМИ в зале места не хватило. Распоряжением председателя райсуда в него в итоге пустили только близких родственников фигурантов, а также фото- и видеооператоров, организовав трансляцию процесса в другой зал.

На оглашение вводной и резолютивной части приговора судья Ольга Багрова потратила минут десять.

Михаила Цивина и его супругу Дрожжину она признала виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а нотариуса Бублия — их пособником в том же преступлении (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Господ Цивина и Бублия суд приговорил к пяти годам общего режима, запретив нотариусу после отбытия наказания в течение двух лет заниматься прежней деятельностью. В свою очередь, Наталья Дрожжина получила четыре года условно. При этом судья обязала каждого из троих осужденных в качестве компенсации морального вреда выплатить дочери народного артиста СССР Марии Баталовой и его вдове Гитане Леонтенко по 600 тыс. руб. Также со всех осужденных суд взыскал еще по 350 тыс. руб. в счет компенсации процессуальных издержек потерпевших.

Стоит напомнить, что накануне в прениях представитель гособвинения потребовал назначить подсудимым Дрожжиной, Цивину и Бублию шесть, семь и пять лет заключения с крупными штрафами соответственно.

Уголовное дело в их отношении было возбуждено ГСУ СКР по Москве в августе 2020 года, после того как госпожа Леонтенко, написав заявление, попросила привлечь к ответственности опекунов ее семьи. Заявительница указала, что заключенные с ними договоры ренты и управления счетами фактически лишили ее с дочерью всего имущества.

В ходе расследования было установлено, что после смерти Алексея Баталова в 2017 году господа Дрожжина и Цивин вошли в доверие к родственникам артиста под предлогом оказания им поддержки и помощи.

«С целью создания образа добропорядочности и заботы» несколько лет действительно помогали им в решении разных бытовых вопросов. Когда же вдова актера полностью доверилась супругам, Наталья Дрожжина заключила с Марией Баталовой, страдающей врожденным заболеванием, договор пожизненного содержания в обмен на наследование всего принадлежащего ей имущества.

Как было установлено в суде, при заключении этого договора опекун госпожи Баталовой Гитана Леонтенко не смогла разобраться во всех его деталях, поскольку страдала катарактой. Зато опекуны семьи народного артиста на основании подписанной доверенности в 2019–2020 годах смогли снять с личных счетов подопечных практически все их сбережения на сумму более 20 млн руб.

Кроме того, супруги Цивин и Дрожжина завладели третьей частью четырехкомнатной квартиры в Доме на набережной, где проживала семья Алексея Баталова, помещением творческой мастерской актера на первом этаже того же дома, а также унаследованными Марией Баталовой квартирами в элитных домах на Кутузовском проспекте и в 1-м Самотечном переулке.

Роль нотариуса Бублия, по версии следствия и суда, свелась к тому, что он заверил договоры пожизненной ренты между Натальей Дрожжиной и потерпевшей 52-летней Марией Баталовой в ее отсутствие.

Притом что, согласно экспертизе, в договоре о праве распоряжения средствами семьи Баталовых была поставлена поддельная подпись вдовы артиста Леонтенко.

В прениях сторон адвокаты подсудимых требовали их оправдания. Они утверждали, что подзащитные делали все во благо семьи артиста, договоры содержания были подлинными, а подпись госпожи Леонтенко могла измениться из-за возраста.

Уже после оглашения приговора адвокат нотариуса Анатолий Клейменов обвинил госпожу Леонтенко в том, что она при вступлении в наследство предоставила устаревшее завещание Алексея Баталова, написанное им еще в 1978 году. Согласно ему, народный артист завещал все свое имущество супруге. Однако позже, в 2000 году, утверждал господин Клейменов, Алексей Баталов составил новое завещание, по которому единственной наследницей сделал свою дочь Марию. Адвокат утверждал, что супруга его подзащитного Бублия в ближайшее время подаст в полицию заявление о возбуждении уголовного дела против потерпевшей. Правда, по какой именно статье, не уточнил. Он и другие защитники также намерены обжаловать «несправедливый», с их точки зрения, приговор. О том же заявила и вдова народного артиста, оставшаяся недовольной условным сроком, назначенным Наталье Дрожжиной.

Отметим, что все подозрительные сделки с недвижимостью артиста Баталова по иску прокуратуры были признаны судом недействительными, а активы возвращены владельцам.

Алексей Соковнин