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Коммерсантъ FM
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Фигуранты дела о краже имущества семьи актера Баталова получили от условного срока до пяти лет колонии

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима юриста Михаила Цивина и нотариуса Дмитрия Бублия по делу по хищению имущества семьи актера Алексея Баталова. Еще одной фигурантке дела — 74-летней актрисе Наталье Дрожжиной — назначили четыре года условно. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Михаил Цивин

Михаил Цивин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Михаил Цивин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Михаила Цивина и Наталью Дрожжину признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ), Бублия — в злоупотреблении должностными полномочиями и пособничестве в мошенничестве (ст. 202 УК РФ).

Суд также взыскал по 600 тыс. руб. с троих осужденных в качестве компенсации морального вреда в пользу дочери Алексея Баталова Марии и ее матери. Дмитрия Бублия лишили права оказывать нотариальные услуги.

По данным следствия, супруги Михаил Цивин и Наталья Дрожжина организовали аферу, войдя в доверие к вдове Алексея Баталова и его дочери под предлогом поддержки. Они несколько лет помогали семье, после чего с помощью доверенности сняли со счетов семьи более 20 млн руб.

По информации следователей, нотариус Дмитрий Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением. На их основании к супругам перешли принадлежавшие Марии Баталовой доли в двух квартирах и нежилое помещение.

Прокуратура запрашивала для Михаила Цивина семь лет колонии и штраф в 400 тыс. руб., Наталье Дрожжиной — шесть лет колонии со штрафом в 200 тыс. руб., Дмитрию Бублию — пять лет колонии и штраф в 300 тыс. руб.

Подробнее — в публикации «Ъ» «В дело Баталовых приняли нотариат».

Олеся Павленко

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