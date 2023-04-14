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Коммерсантъ FM
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КНДР испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету

КНДР вчера, 13 апреля, провела испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18» с двигателем на твердом топливе, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап». За пуском наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Первая ступень ракеты упала в море на расстоянии 10 км от восточного побережья КНДР, вторая ступень — на расстоянии 335 км. Власти КНДР рассчитывают, что новая ракета будет должна стать главным средством стратегических вооруженных сил республики. Ким Чен Ын сказал, что «Хвасон-18» поможет «значительно реорганизовать стратегических сил сдерживания» КНДР.

Ожидается, что Северная Корея проведет дополнительные испытательные пуски ракеты для усовершенствования твердотопливных и пусковых технологий. «Наша партия и правительство республики заставят врага страдать от крайней тревоги и страха»,— пообещал Ким Чен Ын.

КНДР в этом году уже несколько раз осуществляла испытательные запуски ракет. В частности, 20 февраля Северная Корея запустила две баллистические ракеты. 13 марта был осуществлен запуск двух крылатых ракет с подводной лодки. КНДР провела испытания подводного беспилотника с ядерным оружием.

О ситуации на Корейском полуострове — в материале «Ъ» «Сеул ждет звонка».

Лаура Кеффер

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