3,25 процента составили годовые темпы роста потребительской инфляции в июне 2023 года, сообщил Росстат. Ускорению показателя с 2,5% в мае способствовало как продовольствие, так и непродовольственные товары на фоне стабилизации инфляции в услугах на уровне 11%. Базовая годовая инфляция, исключающая влияние на цены разовых и административных факторов, ускорилась с 2,1% в мае до 2,4% в июне. С исключением сезонности, по оценке Минэкономики, рост цен ускорился до 0,4% за июнь с 0,21% за май 2023 года. Исходя же из еженедельных замеров Росстата на 10 июля, годовая инфляция достигла 3,59% против 3,35% на 3 июля благодаря подорожанию регулируемых, туристических и бытовых услуг.