Воздушный шар с людьми зацепился за линию электропередач в Липецке

Воздушный шар зацепился за высоковольную линию электропередач (ЛЭП) в районе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк». Началось возгорание. В корзине находится пять человек. Об этом сообщили в правительстве Липецкой области.

ЛЭП обесточили после столкновения с шаром, добавили в правительстве. «После столкновения с ЛЭП пассажиры самостоятельно потушили начавшееся возгорание. Спасатели готовятся приступить к спуску людей»,— добавили в пресс-службе.

По предварительным данным, никто не пострадал. Обесточенная ЛЭП была транзитной, из-за ее отключения подача электричества местным жителям не была нарушена, дополнили в администрации.

Олеся Павленко