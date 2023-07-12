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Газопровод поставили на таймер

В Самарской области предотвращен теракт

«Ъ» стали известны подробности теракта, предотвращенного ФСБ накануне в Самарской области. Неизвестные, повредив магистральный газопровод Челябинск—Петровск, оставили неподалеку взрывное устройство с таймером, установленным на 12 часов. Взрывотехники успели разрушить бомбу.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Сызранском районе Самарской области недалеко от села Чекалино 11 июля аварийная служба нашла самодельное взрывное устройство рядом с газопроводом Челябинск—Петровск (объект ООО «Газпром трансгаз Самара»). В 9:50 (мск+1) бригада получила сообщение об утечке газа на 967-м километре магистрального газопровода.

Прибывшие на место специалисты обнаружили в трубе повреждение в виде круглого сквозного отверстия диаметром 25 мм. Чуть позже в 60 м от места прорыва газопровода был найден пакет синего цвета. Прилегающую территорию оцепила полиция и вневедомственная охрана «Газпром трансгаз Самара». Как установила группа разминирования УФСБ России по Самарской области, в пакете находится самодельное взрывное устройство (СВУ): в 30-сантиметровый отрезок пластиковой канализационной трубы была помещена самодельная взрывчатка, привести в действие которую должна была электрическая лампочка без стекла.

Ток от батарейки к ней подавался через будильник «Рубин», установленный на 12 часов дня.

Для того чтобы направить вспышку, образующуюся при взрыве, в сторону поврежденной трубы, злоумышленники установили отражатель автомобильной фары. СВУ разрушили на месте спецтехникой. Информацию «Ъ» подтвердил источник в правоохранительных органах. Как отметил он, проводятся мероприятия, направленные на установление преступников, а остатки самой бомбы переданы на экспертизу. Официально власти не комментируют ЧП. О возбуждении уголовного дела также не сообщается.

ООО «Газпром трансгаз Самара» (генеральным директором является Владимир Субботин), «дочка» «Газпрома», работает на территории семи регионов России и эксплуатирует около 4500 километров газопроводов. В их числе участок газотранспортной системы «Новопсковский коридор», в которую входят три крупных магистральных газопровода: Челябинск—Петровск, Уренгой—Петровск и Уренгой—Новопсков. Все три газопровода запущены на рубеже 1970–1980-х годов. По ним транспортируется газ, добытый на Уренгойском, Заполярном, Юбилейном и Ямсовейском месторождениях. Газопроводы снабжают потребителей 17 регионов России, а также являются частью экспортного маршрута российского газа в Турцию и страны Восточной Европы.

Сабрина Самедова, Самара

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