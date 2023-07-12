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Коммерсантъ FM
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Миронов предложил Путину воссоздать упраздненные пограничные войска

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с инициативой вывести пограничные войска из состава ФСБ. Тем самым депутат предлагает усилить защиту приграничных регионов. Он выразил надежду, что «те или иные решения» примут в ближайшее время.

Сергей Миронов

Сергей Миронов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сергей Миронов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«В 2003 году, когда пограничные войска были ликвидированы и переведены в состав ФСБ, тогда были одни условия, сегодня совершенно очевидно — для защиты наших границ нужны войска со всеми атрибутами, в том числе авиацией, артиллерией и бронетехникой»,— сказал господин Миронов журналистам (цитата по ТАСС).

В 1993 году президент РФ Борис Ельцин своим указом создал Федеральную пограничную службу России (ФПС) — главное командование пограничными войсками. В 2003-м президент Владимир Путин упразднил ФПС, а ее функции передал Федеральной службе безопасности. В ее структуре создали погранслужбу ФСБ России, одна из главных задач которой — защита государственной границы.

Лусине Баласян

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