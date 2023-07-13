Заведения ставят на учет

Уход зарубежных систем автоматизации для ресторанов из России стимулировал интерес к этому рынку новых игроков. Подобный проект запустила структура владельца производителя мясных изделий «Останкино» Михаила Попова, рассчитывая занять 15% рынка с оборотом 8 млрд руб. в год. Рестораторы неохотно переходят с одной системы на другую, а стать прибыльным проект может только за счет масштаба, говорят участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

ООО «А Пос» владельца крупного производителя мясных изделий «Останкино» Михаила Попова запустило систему автоматизации для ресторанов Absolut POS. Это следует из данных на сайте проекта и ЕГРЮЛ. Система объединяет продукты для приема заказов у гостей, передачи заказов на кухню, сервисы для аналитики, маркетинга, складского учета. Для заведений со штатом до трех человек и одним смартфоном система бесплатна, для кафе и ресторанов площадью до 150 кв. м с пятью сотрудниками в зале — 4,99 тыс. руб. в месяц, цены для более крупного бизнеса обсуждаются индивидуально, сказано на сайте Absolut POS.

Региональный директор компании в России и Белоруссии Алексей Смирнов отметил, что в 2022 году из России ушло несколько зарубежных игроков, занимавших около 15% рынка, что создало спрос на новые решения. После начала военных действий на Украине работу в РФ остановила, в частности, система Poster, обслуживающая 10 тыс. заведений. По словам господина Смирнова, в ближайшие три года создатели Absolut POS рассчитывают охватить более 25 тыс. точек, заняв 15% рынка сервисов, оборот которого оценивают в 8 млрд руб. в год. По словам знакомого с проектом источника “Ъ”, в Absolut POS вложено около 140 млн руб.

Гендиректор RestCon Елена Перепелица говорит, что в России основные доли на рынке автоматизации ресторанов занимают местные системы iiko, 1C и r_keeper, но у Absolut POS есть шанс занять свою нишу. Совладелец холдинга «Тигрус» (Osteria Mario, «Швили» и Bar BQ Cafe) Хенрик Винтер считает, что Absolut POS при удобстве функционала и приемлемой цене может быть интересной небольшим заведениями, которые не хотят работать со сложным программным обеспечением. Но одиночные небольшие заведения слабо внедряют подобные решения, предпочитая работать самостоятельно, добавляет эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская.

Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров указывает, что, хотя ранее использовавшие Poster кафе и рестораны перешли на другие системы, они ими не всегда довольны, поэтому от появления новой системы рынок выиграет. У рестораторов есть запрос на упрощение, а r_keeper и iiko предлагают устаревшие и слишком сложные функции, поясняет господин Гончаров. В 1C и r_keeper отказались от комментариев, в iiko “Ъ” не ответили.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров добавляет, что рестораторы предпочитают оставаться на той системе, с которой уже работают, так как конкуренты предлагают примерно одинаковые условия, а переход от одного к другому требует затрат. По словам Елены Перепелицы, основная проблема — обеспечить качественную поддержку рестораторов, так как сама по себе система никому не нужна. Конкурировать с игроками, у которых уже есть достойная техподдержка, может быть проблематично, указывает она. Михаил Гончаров отмечает, что простые системы автоматизации стоят недорого, а значит, требуется капитал для поддержания сервиса в первые два-три года, за которые необходимо занять серьезную долю рынка. Без масштабирования выйти на прибыльность не удастся, добавляет он.

Ресторанный рынок сейчас восстанавливается после сокращения. Во втором квартале число созданных компаний в этой отрасли выросло на 25% год к году после снижения на 11% в первом, подсчитывали в «Контур.Фокусе». Но замедления темпов открытий участники рынка ждут уже к началу осени (см. “Ъ” 6 июля).

Дарья Андрианова, Анатолий Костырев