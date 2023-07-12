Суд арестовал двух мужчин по подозрению в снятии скальпа с парня в Электростали

Суд до 10 сентября арестовал двух мужчин по подозрению в нападении на 19-летнего парня возле магазина «Красное и Белое» в подмосковном городе Электросталь. По версии следствия, они сняли с парня скальп из-за его зеленого ирокеза и убежали, оставив молодого человека истекать кровью.

«С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 сентября 2023 года»,— сообщается в Telegram-канале прокуратуры Подмосковья.

Вину признали оба подозреваемых. Один из них просил суд о домашнем аресте, второй не просил избрать другую тему пресечения.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а также об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений (п. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ).

На молодого человека напали 9 июля на Спортивной улице в Электростали возле магазина «Красное и белое». Парень подошел к двум незнакомцам и попросил закурить, те начали оскорблять его из-за прически — зеленого ирокеза. Они напали на него с ножом, срезали волосы вместе с кожей и оставили его истекать кровью.

10 июля задержали первого нападавшего — уроженца Коми 1999 года рождения. 11 июля был задержан второй нападавший: сначала его личность была неизвестна, позднее стало известно, что это гражданин Таджикистана. По данным следствия, один из них раньше привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражу.

Анастасия Ларина