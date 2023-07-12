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Понижение квалификации

Министерство образования намерено ликвидировать РМЦПК

Краевой институт повышения квалификации должен быть ликвидирован до конца года. Такое решение приняло министерство образования региона, которое является его учредителем. В министерстве говорят, что РМЦПК не может быть госучреждением из-за выполняемых им функций. При этом коллектив может создать частное образовательное учреждение. По данным «Ъ-Прикамье», ряд руководителей промпредприятий Перми считают ликвидацию института нецелесообразной. Соответствующие письма они направили в адрес региональных властей. Наблюдательный совет РМЦПК занимает аналогичную позицию и предлагает реструктуризировать институт. В качестве одного из вариантов может быть его присоединение обособленным подразделением к Пермскому политехническому университету.

Фото: 2gis.ru

Фото: 2gis.ru

О приказе министерства образования Пермского края о ликвидации ГАУ «Институт повышения квалификации — РМЦПК» «Ъ-Прикамье» рассказали слушатели учебного заведения из числа сотрудников промышленных предприятий. По словам собеседников, об этом объявили преподаватели института и уточнили, что ликвидировать учреждение решено до конца года, в целях некой оптимизации. По данным «СПАРК-Интерфакс», документы о ликвидации ГАУ регистрационный орган принял 6 июля. Руководителем ликвидационной комиссии ГАУ назначен Илья Бочаров.

В министерстве образования региона информацию о решении ликвидировать институт подтвердили. В пресс-службе министерства пояснили, что он осуществляет функ­ции по организации среднего и дополнительного профобразования, а также профессионального образования педагогов и повышения квалификации учителей. Кроме того, ГАУ занимается опережающей проф­подготовкой в рамках нацпроекта «Образование». «РМЦПК не осуществляет образовательную деятельность в данных направлениях. Поэтому не может функционировать в формате госучреждения,— сообщили в пресс-службе.— При этом коллектив РМЦПК вправе создать частную образовательную организацию и продолжить образовательную деятельность». В министерстве отметили, что институт оказывает образовательные услуги практически исключительно на платной основе. Там считают, что в итоге условия финансирования организации серьезно не изменятся.

Предшественником РМЦПК является спецфакультет Пермского политехнического института (ныне — Пермский научно-исследовательский политехнический университет, ПНИПУ), который был создан в 1981 году для переподготовки руководителей и специалистов в интересах предприятий Пермской области. Как самостоятельное юрлицо он был основан в 1990 году. В разное время учредителями РМЦПК были министерство образования РФ, администрация губернатора и правительство региона. В 2013 году владельцем института стало министерство образования Пермского края. По данным «СПАРК-Интерфакс», финансовые результаты учреждения не раскрываются с 2019 года. Тогда оно отчиталось о выручке в 72,9 млн руб. и чистой прибыли 2,38 млн руб. В институте проходят переподготовку руководители и специалисты крупнейших промышленных предприятий региона, в том числе в рамках президентской программы. Среди них ПАО «Авиадвигатель», «ОДК-Пермские моторы», НПО «Искра». У института в оперативном управлении четырехэтажное здание на Комсомольском проспекте, 61, которое находится в собственности Пермского края.

Собеседник «Ъ-Прикамье» из числа руководителей одного из местных предприятий рассказал, что для промышленников информация о ликвидации РМЦПК стала неожиданностью. «Исторически сложилось, что с институтом сотрудничает ряд местных предприятий, и многие программы разрабатывались непосредственно под их нужды, соответственно под конкретные программы выделялось и финансирование,— говорит он.— Насколько я знаю, РМЦПК еще и по госзаданию работал, и переподготавливал специалистов для органов госвласти». Также источник рассказал, что руководители АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «Редуктор-ПМ» и еще ряда предприятий, которые сотрудничают с институтом, написали в адрес региональных органов власти письма, где сообщили, что считают нецелесообразной ликвидацию института.

По утверждению собеседника, аналогичную позицию занял и наблюдательный совет РМЦПК. Он утверждает, что члены совета предложили рассмотреть варианты реструктуризации института. Один из них — возвращение РМЦПК в состав ПНИПУ в качестве обособленного подразделения. С соответствующим предложением они планировали обратиться в наблюдательный совет вуза. С представителями РМЦПК связаться не удалось.

Член наблюдательного совета ПНИПУ, экс-президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов говорит, что обращения коллег из института он не видел и не знает, поступило ли оно в университет. По его словам, если данный вопрос будет рассматриваться, то при его разрешении немаловажную роль будет играть позиция министерства образования и науки РФ, которое осуществляет функции и полномочия учредителя ПНИПУ. «По крайней мере, относительно филиалов и представительств вуза наблюдательный совет дает только рекомендации, а решения принимает министерство»,— пояснил он.

Дмитрий Астахов

  • Коммерсантъ (Пермь) №125 от 13.07.2023, стр. 8

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