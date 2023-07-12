Госдуме предложили разрешать экспорт СПГ без привязки к месторождениям

В Госдуму внесен проект поправок к закону об экспорте газа, который разрешает зарубежные поставки сжиженного природного газа (СПГ) без привязки к конкретным месторождениям. Сейчас экспорт газа разрешен компаниям, владеющим месторождениями, в лицензии которого указано производство СПГ.

В пояснительной записке законопроекта говорится, что предложенная мера позволит монетизировать запасы природного газа в условиях резкого сокращения экспорта в Евросоюз, а также избытка мощностей по добыче и транспортировке. Тем самым, утверждают авторы, Россия увеличит свою долю на мировом газовом рынке в условиях санкционного давления.

Также, следует из пояснительной записки, развитие СПГ-проектов стимулирует смежные отрасли по стратегически важным направлениям: производство криогенного оборудования, судостроение и внедрение новых технологий в газовой отрасли.

Предлагается разрешать экспорт компаниям, реализующим СПГ-проекты мощностью свыше 20 тонн в час, если более 50% доли в них принадлежит лицам с правом прямо или косвенно распоряжаться более чем половиной доли в компаниях, имеющих право на экспорт СПГ.

Авторы законопроекта — депутаты Владислав Даванков («Новые люди»), Алексей Диденко (ЛДПР), Дмитрий Кобылкин («Единая Россия»), Максим Топилин («Единая Россия») и Николай Харитонов (КПРФ).

В июне с аналогичной инициативой выступил глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Он говорил, что его компания столкнулась с проблемами из-за действующего законодательства: проект «Криогаз-Высоцк» не может самостоятельно реализовать СПГ и вынужден работать по агентскому договору с «Газпром экспортом».