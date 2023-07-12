В США возросло количество природных катастроф, наносящих ущерб в миллиарды долларов

За первую половину года в США зафиксировано уже 12 природных катастроф, ущерб от которых составил как минимум $1 млрд, говорится в отчете Национальных центров экологической информации (NCEI). Это значительно выше среднегодового показателя за период с 1980 по 2022 год — 8,1 катастрофы за целый год. Более того, традиционно стихийные бедствия в США учащаются во второй половине года. Учитывая это, 2023 год может стать аномально тяжелым для населения страны.

По данным NCEI, эти 12 катаклизмов привели к гибели более 100 человек, а общий ущерб от них составил $32,7 млрд — это второй по величине показатель за последние 43 года. Больший ущерб по итогам полугодия был нанесен только в 2021 году — $42,5 млрд.

В целом с 1980 года в США было зафиксировано 360 крупных стихийных бедствий, суммарный ущерб от которых составил $2,57 трлн.

Кирилл Сарханянц