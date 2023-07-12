Новая школа в Ярославле не сможет принять первоклассников 1 сентября

В Ярославле не успевают достроить новую школу на улице Пашуковской к 1 сентября, сформированные для школы первые классы временно будут обучаться в школе №60. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказали родители первоклассников. В мэрии об этом говорят, как о вероятном сценарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новая школа на Пашуковской

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Новая школа на Пашуковской

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

11 июля состоялось родительское собрание для родителей пяти первых классов, сформированных для обучения в строящейся школе на улице Пашуковской. После выхода приказа о зачислении 169 детей в первые классы родителям сообщили, что дети начнут обучение в школе №60 и будут заниматься там, пока не закончится строительство. Родители зачисленных детей недовольны этим фактом.

«Сказать, что родители в шоке, ничего не сказать. Детей запихнуть временно в школу 60! Это как? Данная школа уже много лет просит капитальный ремонт. На первом этаже там трещины были. Сейчас, ко временному переезду, они сделали косметический ремонт для "отвода глаз"... Родители не просто недовольны»,— сообщила мама ребенка Надежда Картяева «Ъ-Ярославль».

«Записывались в новую школу, по прописке, а мало того, что школа не достроена, так еще будет перевозка на автобусах и в школу, в которой планируется капитальный ремонт. Это старая школа. Я как родитель переживаю, что ребенка надо будет с утра отправить на автобусе в какую-то аварийную школу, где еще класс переполнен. Фактически надо пристроить 169 детей туда»,— рассказал «Ъ-Ярославль» отец первоклассника Ростислав Афанасьев, по оценкам которого темпы стройки школы за последний год снизились (строится школа под его окнами). «Предполагаю, что объект может быть не достроен в этом году»,— высказался родитель.

Также родители отметили, что у детей не будет продленки, в первые две недели сентября точно, а о педагогическом составе информации мало. Больше всего родители волнуются, что строительство школы затянется. На родительском собрании им назвали дату открытия школы в промежутке с октября по декабрь 2023 года. В мэрии Ярославля ситуацию прокомментировала заместитель мэра Ярославля по социальной политике Елена Волкова.

«В случае, если школа-новостройка на улице Пашуковская не будет запущена в эксплуатацию до 1 сентября 2023 года обучение первоклассников МОУ СШ № 92 временно будет организовано в здании школы №60. В настоящее время в помещениях школы 60 идут ремонтные работы. Также мэрия города Ярославля прорабатывает вопрос об организации подвоза детей школьными автобусами»,— сообщили в мэрии со ссылкой на госпожу Волкову.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что школу на Пашуковской должны были сдать 30 ноября 2022 года, затем срок перенесли на 30 июня 2023 года. Потом мэр Ярославля Артем Молчанов заявил о планах сдачи к 20 июля 2023 года. Подрядчиком работ выступает ООО «Русстройком».

Алла Чижова