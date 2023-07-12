Суд в Воронеже вернул на повторное рассмотрение административное дело о плакате «Остановите войну»

Воронежский областной суд отменил решение Ленинского райсуда, прекратившего административное дело о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) против местного жителя Дмитрия Щербатюка. Как рассказывал «Ъ», первая инстанция не нашла состава правонарушения в том, что он вышел на одиночный пикет с плакатом «Остановите войну».

В Воронежском облсуде «Ъ» уточнили, что дело вернули на новое рассмотрение. Согласно судебной картотеке, материал в отношении Дмитрия Щербатюка 12 июля вновь передан на рассмотрение в Ленинский райсуд. Сведений о дате рассмотрения нет.

Полиция составила административный протокол на Дмитрия Щербатюка после того, как в апреле он вышел на одиночный пикет с плакатом «Остановите войну». Автор документа указывал, что мужчина совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил в целях защиты интересов РФ и ее граждан и поддержания международного мира и безопасности. После предупреждения полицейских Дмитрий Щербатюк, как указано в протоколе, не покинул место проведения пикета.

Прекращая дело, суд первой инстанции указал, что, так как в Российской Федерации не объявлено состояние войны, выводы должностного лица о дискредитации пикетчиком использования вооруженных сил при проведении специальной военной операции доказательствами не подтверждаются.

Сергей Толмачев, Воронеж