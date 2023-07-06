Воронежский суд оправдал пикетчика с плакатом «Остановите войну»

Ленинский райсуд Воронежа прекратил административное дело о дискредитации вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) против местного жителя Дмитрия Щербатюка, который вышел на одиночный пикет с плакатом с надписью «Остановите войну». Мотивированное постановление опубликовано на сайте суда.

Согласно документу, сотрудник полиции составил протокол об административном правонарушении 20 апреля после пикета господина Щербатюка. По его мнению, мужчина совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан и поддержания международного мира и безопасности. Автор протокола указал, что после предупреждения пикетчик остался на месте.

Исследовав материалы дела, судья Мария Козьякова установила, что Дмитрий Щербатюк не сопровождал свои действия какими-либо призывами и комментариями. В письменных объяснениях он указал на то, что своими действиями хотел выразить свою гражданскую позицию. «С учетом того, что в Российской Федерации не объявлено состояние войны, вывод должностного лица о том, что Дмитрий Щербатюк дискредитировал использование вооруженных сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции, основан на предположении и какими-либо доказательствами не подтверждается»,— сказано в постановлении суда.

Согласно исследованной видеозаписи, сотрудники полиции не сделали предупреждение пикетчику, а сразу задержали его. Суд прекратил дело в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Судя по картотеке дел, постановление не обжаловано.

Сергей Толмачев, Воронеж