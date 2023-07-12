Юристы заявили о непредоставлении Советом ЕС данных о причинах санкций против Абрамовича

Европейский суд юстиции в Люксембурге начал рассматривать иск российского бизнесмена Романа Абрамовича. Согласно позиции представителей бизнесмена в суде, Совет Евросоюза не предоставил достоверной информации о причинах внесения Романа Абрамовича в санкционный список ЕС, что нарушает его право на защиту, сообщает «РИА «Новости» со ссылкой на письменные пояснения юристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Абрамович

Фото: Umit Bektas / Reuters Роман Абрамович

Фото: Umit Bektas / Reuters

Представитель Совета ЕС в суде заявил, что господин Абрамович остается влиятельным бизнесменом из России, хотя и не живет в стране. Защита Романа Абрамовича требует отмены санкций и выплаты денежной компенсации.

В предоставленных ЕС документах не сообщается, какие именно связи с российским руководством вменяются истцу. Адвокаты отмечают, что сторона обвинения не называет лиц в российском руководстве, отношения с которыми якобы принесли выгоду миллиардеру. Они также рассказали, что в деле фигурируют газетные статьи и скриншоты сайтов.

Бизнесмен на заседание не приехал. Адвокат напомнил, что Абрамович контролирует только 28% акций Evraz Group. Кроме того, компания не находится под санкциями ЕС, значительная часть ее деятельности ведется за пределами России.

Ранее Reuters сообщало, что в своем иске Роман Абрамович утверждает: санкции против него были введены Евросоюзом лишь на основании того, что он «известный российский бизнесмен». Никаких доказательств его «особых связей» с российским руководством ЕС не привел, поэтому введенные санкции являются нелегитимными и должны быть сняты, сообщил агентству источник, близкий к господину Абрамовичу.

Роман Абрамович подал иск о снятии санкций в Европейский суд юстиции в июле 2022 года. По мнению миллиардера, являющегося также гражданином Португалии, санкции нарушают его основные права, защищаемые ЕС (Португалия — член Евросоюза). Бизнесмен потребовал возмещения ущерба посредством выплаты Евросоветом более $1 млн. Выплата должна поступить благотворительному фонду, созданному для получения доходов от продажи футбольного клуба «Челси», которым господин Абрамович владел почти 20 лет. На фоне введения санкций он продал его американскому инвестору Тодду Бели.

Полина Мотызлевская