Оценку ущерба от ливней в Туапсинском районе проведут за три дня

Обследование подтопленных домов в Туапсинском районе для оценки нанесенного ливнями ущерба проведут в ближайшие трое суток. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Данные обследования используют для последующих выплат компенсаций пострадавшим жителям.

«Выпало более 280 миллиметров осадков — это три месячные нормы. Реки вышли из берегов, подтопило 11 населенных пунктов. Людей доставили в пункты временного размещения, обеспечили всем необходимым. Сейчас важно приложить максимум усилий, чтобы жители как можно быстрее вернулись к нормальной жизни»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В зоне чрезвычайной ситуации подтоплено 650 дворов, 290 домов и 39 подвалов многоквартирных домов. Вода зашла на территорию двух детских садов, школы и стадиона. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 57 человек. В зону бедствия направили 80 тонн питьевой воды, которую раздают в пунктах выдачи и во время подворовых обходов.

На автодороге «Джубга — Сочи» сформировалась пробка. В настоящее время там организовали проезд автотранспорта в обе стороны. Идут работы по откачке воды с подтопленных территорий. Над устранением последствий ЧС работают 300 человек с использованием 60 единиц спецтехники.

Анастасия Донскова

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