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Коммерсантъ FM
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Подозреваемый в убийстве капитана Ржицкого признал вину

Подозреваемый по делу об убийстве капитана Станислава Ржицкого — Сергей Денисенко, накануне задержанный в Краснодарском крае, признал свою вину. По его словам, он получил задание о ликвидации чиновника от Главного управления разведки (ГУР) МО Украины, сообщают РЕН ТВ и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сергей Денисенко

Сергей Денисенко

Фото: Ukrainian Shotokan Karate-Do Federation SKIF

Сергей Денисенко

Фото: Ukrainian Shotokan Karate-Do Federation SKIF

По данным СМИ, Сергей Денисенко заявил, что готовился к преступлению с декабря 2022 года. Он снял дом в Туапсе, где должен был отсидеться после преступления, а затем вылететь в Стамбул вместе со своей сожительницей. Женщина проходит по делу в качестве свидетеля. В сообщении отмечается, что подозреваемый был завербован бывшей супругой, живущей в Киеве.

Ранее СКР сообщал, что при задержании у 63-летнего Сергея Денисенко обнаружили пистолет с глушителем, из которого, предположительно, было совершено убийство. Сергей Денисенко — заслуженный тренер и мастер спорта Украины по шотокан карате-до. Предполагается, что подозреваемый следил за Станиславом Ржицким на велосипеде утром 10 июля. Оставив велосипед на стоянке парка «Затон», он догнал мужчину и открыл огонь из пистолета с глушителем. Затем, переодевшись, на общественном транспорте покинул город. По тем же камерам и биллингу соединений мобильного телефона удалось проследить весь путь предполагаемого киллера, который в итоге привел в Туапсе, город, расположенный в 180 км от краевого центра.

Станислав Ржицкий с 2013 года командовал подводной лодкой «Алроса», с 2016 года — подлодкой «Краснодар». В июле 2022 года господина Ржицкого внесли в базу «Миротворец» в качестве «непосредственного участника» специальной военной операции на Украине.

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов утверждал, что его ведомство не имеет никакого отношения к убийству Станислава Ржицкого. При этом на сайте ГУР был опубликован текст о происшедшем, в котором содержатся ранее неизвестные детали. Так, в сообщении отмечалось, что в господина Ржицкого выстрелили семь раз из пистолета Макарова в безлюдном из-за дождя парке, «поэтому нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или узнать нападающего».

Подробнее — в материале «Бывший подводник не закончил пробежку».

Полина Мотызлевская

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