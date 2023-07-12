Минобороны Белоруссии привлечет ЧВК «Вагнер» к занятиям по боевой подготовке со спецназом

Белорусские подразделения специального назначения и бойцы из российской частной военной компании «Вагнер» вместе займутся боеподготовкой. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Белоруссии и командующий внутренними войсками Николай Карпенков.

«Сегодня у нас идут переговоры с представителями ЧВК "Вагнер", которые вместе с нами будут заниматься боеподготовкой, передавать свой бесценный боевой опыт. Будут продолжать приезжать сюда группы СОБра, "Алмаза"»,— сказал Николай Карпенкова (цитата по БЕЛТА).

«Мы будем осваивать все, что используется и применяется на Украине, а также ставить у себя на вооружение»,— добавил белорусский министр. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее говорил, что бойцов «Вагнера» «бояться нечего» и что их боевой опыт будет полезен его военным.

23 июня бойцы ЧВК «Вагнер» начали «марш справедливости» на Москву. 24 июня при посредничестве Александра Лукашенко их удалось убедить вернуться в полевые лагеря. После президент России Владимир Путин заявил, что у бойцов ЧВК есть несколько вариантов: уйти в Белоруссию за своим лидером Евгением Пригожиным, подписать контакты с Минобороны РФ или вернуться к родным и близким.

Анастасия Ларина