В Туапсинском районе подтопило более 300 домов, разрушено четыре моста

В Туапсинском районе в результате ливня оказались подтопленными 329 домов, четыре моста, а также социальные и объекты коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Сергей Бойко.

Больше всего объектов пострадало в Новомихайловке. По предварительным данным, вода повредила два детсада, две школы, стадион «Олимп» и 200 частных домов. В 25 многоквартирных домов вода зашла в подвалы, подъезды и первые этажи. В Новомихайловском, Пляхо, Ольгинке есть повреждения полотна улично-дорожной сети.

В Джубгском поселении пострадали 60 домов. Кроме того, разрушен автомобильный мост в районе хутора Полковничий, два пешеходных моста в Дефановке и один в Джубге. В Тенгинском поселении пострадали 30 домов и объекты инженерной инфраструктуры. В поселке Тюменском подтопило 14 многоквартирных домов, протекла крыша детсада, а также пострадали объекты коммунальной инфраструктуры.

«Во всех поселениях работают оперативные группы, ведется уточнение информации по нанесенному ущербу»,— отметил Сергей Бойко.

В ликвидации последствий стихии участвуют сотрудники «Кубань-Спас», аэромобильной группы МЧС, спасательной службы Туапсинского района. Также на месте работают полицейские муниципалитета и специалисты администраций района и поселений.

Татьяна Ручкина

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