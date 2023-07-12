Нарышкин: передача командиров «Азова» Киеву нехорошо характеризует Турцию

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин считает, что передача Украине командиров батальона «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) «нехорошо характеризует» Турцию.

«Ситуацию можно оценивать как невыполненные обязательства турецкой стороной в этой части. Это нехорошо характеризует турецкую сторону. Контактов с турецкой стороной не было после этого события»,— рассказал ТАСС господин Нарышкин.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский после визита в Турцию объявил о возвращении пятерых командиров «Азова». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это «нарушением договоренностей по обмену пленными». Посол Украины в Турции Василий Боднар говорил, что турецкие власти были заинтересованы в возвращении командиров «Азова», но не выдвигали никаких условий для их передачи. Сами вернувшиеся на родину командиры «Азова» сообщили, что намерены в ближайшее время отправиться в зону боевых действий.

Пять командиров «Азова», оборонявших «Азовсталь» и взятых в плен, были отправлены в Турцию в рамках обмена пленными в сентябре 2022 года. Тогда Украина вернула из плена 215 военных, Россия вернула 55 военных, а также получила бывшего депутата Верховной рады Виктора Медведчука.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов