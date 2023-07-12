В Белорецком районе Башкирии ввели режим ЧС из-за лесного пожара

Распоряжением главы администрации Белорецкого района Башкирии Андрея Иванюты из-за лесного пожара в Узянском лесничестве введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил и. о. замглавы администрации по кадрам и общим вопросам Сергей Ляпин.

Как ранее отмечал сам Андрей Иванюта в соцсетях, сегодня утром площадь пожара увеличилась до 320 га из-за шквалистого ветра. «Опашка обновляется. Произведено наращивание сил и средств, задействованных в тушении»,— отметил господин Иванюта.

По информации Роспотребнадзора, содержание загрязняющих веществ: диоксида азота, оксида углерода, аммиака, диоксида серы и оксида азота в селах Узян, Серменево и Азнагулово не превышает допустимых значений.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», МЧС РФ направило две аэромобильных группировки в Узян для предотвращения распространения огня.

Венера Хисамова

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