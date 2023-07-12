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Коммерсантъ FM
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У экс-главы ставропольского ГИБДД Сафонова конфискуют недвижимость на 40 млн рублей

Промышленный районный суд повторно рассмотрел иск Генпрокуратуры РФ к бывшему начальнику Ставропольского краевого ГИБДД Алексею Сафонову. Об этом сообщается на сайте суда.

Суд вынес решение, которым частично удовлетворил требования Генеральной прокуратуры РФ и взыскал с Алексея Сафонова и его гражданской жены Елены Псел в доход государства денежные средства на сумму более 40 млн руб., «составляющие эквивалент стоимости двух жилых домов в Ставрополе и станице Новомарьевской Ставропольского края». В удовлетворении остальных исковых требований истцу было отказано.

Первое решение о конфискации имущества «золотого» гаишника было принято в августе 2022 года. Тогда Промышленный райсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, которая требовала взыскать с господина Сафонова и еще 13 ответчиков, в том числе Елены Псел, их родителей и несовершеннолетних детей, более 180 млн руб. Исковые требования об обращении этого имущества в доход государства тогда были удовлетворены также частично на сумму 150 млн руб. Суд согласился с мнением надзорного ведомства, что ответчики не предоставили сведения о приобретении этого имущества на «законные доходы».

В первом решении суда было указано, что стоимость большей части имущества, которое было перечислено в иске, «существенно превысила» доходы ответчиков. И на этом основании прекратил их право собственности на движимое и недвижимое имущество, приобретенное и оформленное на ответчиков Алексеем Сафоновым в период, когда он был руководителем ставропольского ГИБДД.

В январе 2023 года краевой суд оставил решение суда первой инстанции в силе. Однако в июне 2023 года Пятый кассационный суд общей юрисдикции его отменил, отметив, что оно было принято с нарушением или неправильным применением норм процессуального и материального права, и направил дело на новое рассмотрение.

Уголовное дело в отношении Алексея Сафонова было возбуждено в июле 2021 года по факту получения крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) организованной преступной группой (ОПГ). По данным следствия, ориентировочно с 2017 года участники ОПГ изготавливали так называемые визитки, которые являлись пропуском для большегрузов на дорогах края.

В основном эти неофициальные «пропуска», не имеющие никакого отношения к нормативным документам, «за денежное вознаграждение распространялись среди перевозчиков зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края». Это давало возможность транспорту, идущему с перегрузом, «беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД». По предварительным данным, за продажу таких пропусков участники организованной группы получили за несколько лет в качестве взяток более 19 млн руб.

Подробнее о деле читайте в материале «У золотого унитаза появились конкуренты».

Александра Ларинцева, Пятигорск

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