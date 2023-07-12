Бывшего гендиректора Нижегородского водоканала осудили на 15,5 года

Канавинский райсуд Нижнего Новгорода приговорил экс-гендиректора нижегородского водоканала Николая Николюка к 15,5 года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 190 млн руб. Он признан виновным в получении взяток от подрядчиков в составе организованного преступного сообщества, сообщил корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала суда.

Суд установил, что в 2018–2020 годах Николай Николюк возглавил нижегородское крыло преступного сообщества, созданного москвичами Олегом Лобановым и Ильей Рыжим. Через бывших заместителей Александра Сидляревича и Александра Жернокова, а также коммерсанта Артема Василенко и негласного советника Сергея Багаева он получал откаты с подрядчиков и распределял их среди сообщников. По данным следствия, сумма взяток превысила 41 млн руб.

Александр Сидляревич приговорен к 15 годам и 2 месяцам в колонии строгого режима со штрафом 140 млн руб. Олегу Лобанову назначили 16 лет строгого режима, его оштрафовали на 225 млн руб. Артем Василенко получил девять лет строгого режима и штраф 90 млн руб.

Александр Жерноков и Сергей Багаев раннее также осуждены к реальным срокам.

Также бывшее руководство обвиняли в покушении на мошенничество с покупкой мебели для водоканала в 1,5 раза дороже реальной стоимости. По этому эпизоду суд оправдал всех фигурантов.

Роман Рыскаль