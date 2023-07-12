МЭА: спрос на литий, кобальт и никель подскочил из-за развития «чистых» технологий

Рынок металлов и минералов, необходимых для производства электромобилей, ветряных турбин, солнечных панелей и других чистых технологий, за последние пять лет вырос вдвое. При этом спрос на литий вырос втрое, на кобальт — на 70%, на никель — на 40%. Такие данные приводятся в первом ежегодном обзоре рынка критически важных минералов, который опубликовало Международное энергетическое агентство (МЭА).

Как отмечается в докладе, с 2017 по 2022 год главным фактором, стимулирующим рост спроса на литий, кобальт и никель, был энергетический сектор. Объем рынка металлов и минералов, необходимых для экологически чистых технологий, в 2022 году составил $320 млрд, это в два раза больше, чем в 2017 году. Стартапы, работающие в этом секторе, в 2022 году привлекли рекордные $1,6 млрд.

По оценкам МЭА, активно растут инвестиции в разработку минералов: в 2021 году они выросли на 20% по сравнению с 2020 годом, а в 2022 году — на 30%. Расходы на добычу минералов в прошлом году выросли на 20%, и лидируют в этом направлении Канада и Австралия, которые на 40% увеличили добычу минералов, в первую очередь для производства лития.

В МЭА отмечают, что при условии реализации всех заявленных правительствами проектов по добыче минералов, необходимых для чистых технологий, страны смогут достичь поставленных национальных целей по сокращению вредных выбросов в рамках Парижских соглашений. Тем не менее, подчеркивают в агентстве, для борьбы с повышением глобальных температур более чем на 1,5 градуса к 2030 году необходимы дополнительные проекты добычи минералов и производства критических важных металлов. Для обсуждения и согласования этих задач МЭА проведет 28 сентября первый международный саммит по критически важным минералам и их роли в переходе на чистую энергетику.

Алена Миклашевская