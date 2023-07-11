«Единая Россия» прокомментировала инцидент с Вадимом Булавиновым

Нижегородское региональное отделение «Единой России» опубликовало комментарий после инцидента с депутатом Госдумы РФ, бывшим мэром Нижнего Новгорода Вадимом Булавиновым, которого бывшая супруга Надежда обвинила в побоях.
Депутат Госдумы РФ, бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В партии заявили, что оценку обстоятельствам произошедшего дадут правоохранительные органы. «Если противоправные действия депутата получат подтверждение, то со стороны партии будут приняты все необходимые решения по нахождению его в партийных рядах»,— говорится в сообщении.
В партии добавили, что вне зависимости от заслуг, статуса и положения противоправные действия недопустимы и «заслуживают самого жесткого осуждения и соответствующей реакции», которая последует после «объективного и всестороннего разбирательства».
Ранее адвокат потерпевшей Никита Кубасов рассказал, что Надежда Булавинова решила забрать свои вещи из дома депутата после того, как Вадим Булавинов пообещал их выбросить. Однако парламентарий избил ее и сломал женщине нос. После этого она обратилась в полицию. По словам господина Кубасова, в ситуации разбирается Следственный комитет.