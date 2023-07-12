Очевидцы публикуют кадры наводнения в Туапсинском районе

Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео обстановки в подтопленных поселках Туапсинского района. Стихия разрушила набережные, дома, дороги, а также смыла машины и даже супермаркет.

В Небуге у одного из многоквартирных домов машины прибило потоком друг к другу. При этом после потопа в поселке начался град. В Ольгинке смыло набережную и мост, а в поселке Тюменском - «Пятерочку». Очевидцы сообщают, что во время ЧП люди начали выносить из магазина товар. Кроме того, у супермаркета размыло асфальт.

В Туапсе на автовокзале уплыли холодильники торговых точек, вода зашла внутрь здания. Автобусы не могут двигаться. На трассах также приостановлено движение из-за бурных потоков воды.

Мощный ливень в Туапсинском районе начался ночью 12 июля. В поселке Лермонтово на 10–11-м км трассы А-147 Джубга — Сочи вода поднялась на 1 м. В четырех поселениях власти ввели режим ЧС.

Татьяна Ручкина

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