На «Иннопроме» презентуют проект технопарка электронной промышленности

На международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге 11 июля представят эскизный проект технопарка электронной промышленности «Космос». Презентацию проведет Корпорация Развития Среднего Урала (КРСУ).

Во время презентации проекта выступят замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, гендиректор КРСУ Андрей Мисюра, а также резиденты технопарка — представители производственной электротехнической компании PitON и инжиниринговой компании ПромКонтракт.

Напомним, о появлении технопарка стало известно в марте 2023 года. Объект планируется построить к 2025 году рядом с кампусом Уральского федерального университета в Новокольцовском микрорайоне. В технопарк будут привлекать резидентов в сфере радиоэлектроники и микроэлектроники, авиакосмоса, беспилотных систем и робототехники.

Общий объем инвестиций в строительство технопарка электронной промышленности в Екатеринбурге оценивается в 6 млрд рублей. Об этом накануне заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.

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