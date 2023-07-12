Рядом с ТРК «Семья» может появиться парк культуры и отдыха

Городской департамент имущественных отношений выставил на торги земельный участок возле жилого дома на ул. Максима Горького, 60а, занятый общедоступной парковкой. Площадь территории составляет 768 кв. м, по данным сервиса 2ГИС, там находится общедоступная парковка. По условиям электронной документации, использовать участок победитель аукциона сможет под размещение парка культуры и отдыха. Начальная цена лота – 45,7 руб., срок аренды территории 4 года 11 месяцев. Торги пройдут 10 августа.

Напомним, что девелопер «Орсо групп» планирует построить на одной из соседних территорий спортивный клуб джиу-джитсу. Участок площадью 1,2 тыс. кв. м, находится между жилыми домами на ул. М. Горького, 60 и 64. Компания попросила комиссию по землепользованию и застройке установить на этой земле зону спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3). Для реализации своего проекта «Орсо групп» намеревается получить статус «приоритетного инвестиционного» (ПИП).