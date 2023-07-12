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Коммерсантъ FM
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33,1 миллиона долларов США составил объем венчурных инвестиций в РФ в первом полугодии 2023 года, сообщило Агентство инноваций Москвы со ссылкой на данные сервиса Venture Guide. За год показатель снизился на 97%. В отчетном периоде было совершено всего 35 сделок (минус 64%). Сокращение объема инвестиций произошло на всех стадиях, сильнее всего — на раундах А и C+. Меньше всего упали посевные инвестиции. В кризис инвесторы ограничиваются небольшими сделками ранних стадий, на них пришлось более 70% от общего числа новых сделок. Объем иностранных инвестиций составил лишь $0,6 млн — средства привлекла образовательная платформа Educate Online.

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