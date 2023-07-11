Компания Audi показала рестомод на базе NSU Prinz 4 — проект EP4 посвящен 150-летию завода Неккарсульме, где NSU Motorenwerke выпускала модель с 1961 по 1973 год.

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Автомобиль сохранил стандартный кузов, окрашенный в цвета Suzuka Grey и Brilliant Black с декоративными элементами, но часть панелей изменилась. Расширенные крылья изготовлены с помощью 3D-печати, а панель пола, шасси и тормоза взяты с адаптацией от хэтчбекм Audi A1.

Стандартная силовая установка заменена электрической. Вместо 30-сильного двухцилиндрового агрегата в задней части установлен 240-сильный электромотор кроссовера Audi e-tron, а в передней части размещен аккумулятор от гибридного кроссовера Audi Q7 TFSI e quattro.

Интерьер рестомода полностью изменен. Появился каркас безопасности цвета Signal Yellow, гоночные сиденья Recaro Podium, а стандартная панель приборов заменена многофункциональным электронным дисплеем.

Над рестомодом Audi EP4 работали студенты фирменных курсов компании, которым помогали опытные специалисты бренда. Серийных перспектив у электромобиля нет — он будет использоваться в качестве шоу-кара.

Максим Вершинин

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