Премирование на пороге несостоятельности

Верховный суд отклонил жалобу бывших руководителей ООО «Краснодар Сити» Андрея Сигидина и Константина Рудакова на решение о взыскании с них 400 тыс. руб. Деньги были выплачены господину Сигидину в виде премии, но доказать ее обоснованность в суде второй и последующих инстанций не удалось. Истцом выступил основной учредитель застройщика — Константин Пуликовский. Эксперты считают, что решение о взыскании убытков с руководителей предприятия, которое находилось в предбанкротном состоянии, справедливо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЖК «Краснодар Сити» одноименный застройщик должен был ввести в строй в 2020 году, но компания не смогла выполнить взятые на себя обязательства

Фото: краснодар-сити.рф ЖК «Краснодар Сити» одноименный застройщик должен был ввести в строй в 2020 году, но компания не смогла выполнить взятые на себя обязательства

Фото: краснодар-сити.рф

Верховный суд России отказал бывшим руководителям банкротящегося кубанского застройщика — ООО «Краснодар Сити» — Андрею Сигидину (экс-депутат ЗСК с 2012 по 2022 год) и Константину Рудакову в рассмотрении их жалобы на решение о взыскании с них 400 тыс. руб. Средства были взысканы с мужчин в качестве убытков, возникших в связи с неправомерным получением от общества премий. Истцом по делу выступил сам застройщик, а также действующий в его интересах основной учредитель (доля 60%) — Константин Пуликовский. Сведения об этом опубликованы в арбитражной картотеке.

Как следует из материалов дела, господин Пуликовский выяснил, что в декабре 2018-го бывший заместитель руководителя компании — Константин Рудаков — подписал приказ о начислении годовой премии гендиректору фирмы Андрею Сигидину в сумме свыше 5,3 млн руб. На основании приказа тому была перечислена часть премии — 400 тыс. руб. Учредитель счел эти действия неправомерными и потребовал признать приказ и выплату незаконными.

Арбитражный суд Кубани не нашел оснований для удовлетворения иска, обосновав это тем, что компания на основании протокола общего собрания ранее заключила с господином Сигидиным допсоглашение к трудовому договору, согласно которому ему должна была выплачиваться премия в размере 1% с поступлений от реализованной недвижимости. Однако апелляция это решение отменила и взыскала с Андрея Сигидина и Константина Рудакова в пользу ООО «Краснодар Сити» 400 тыс. руб.

С этой позицией согласились и вышестоящие суды, которые не нашли доказательств одобрения общим собранием компании выплаты премии топ-менеджеру. В материалах дела говорится, что протокол такого собрания не был представлен, как и оригинал допсоглашения к трудовому договору гендиректора. Также отмечается, что господин Сигидин в конце декабря 2018 года подписал приказ о начислении премии за 2018 год в пользу зама на такую же сумму, «что свидетельствует о сговоре бывших руководителей общества и совместных недобросовестных действиях в целях получения личного обогащения в ущерб интересам общества».

Константин Рудаков подписал приказ о начислении годовой премии гендиректору ООО «Краснодар Сити» Андрею Сигидину в сумме свыше 5,3 млн рублей

ООО «Краснодар Сити» выступало застройщиком жилого комплекса на ул. Шоссе Нефтяников в Краснодаре. Строительство объекта должно было завершиться в 2020 году, но компания не смогла выполнить эти обязательства. В 2021 году к завершению строительства привлекли нового инвестора. В ноябре 2022 года ООО «Краснодар Сити» признали банкротом.

Председатель совета Союза арбитражных управляющих «СРО "Северная столица"» Валерия Герасименко отмечает, что оспаривание выплат премий в период, когда предприятие уже имело признаки неплатежеспособности,— стандартная практика. Тем более, по ее словам, когда речь идет о премировании первых лиц компании, которые не могут не знать о финансовых проблемах своей организации. «В данном случае начисление премии произошло по итогам работы за год, в котором предприятие понесло убытки. Еще и в отсутствие решения общего собрания. С учетом этого решение о взыскании убытков представляется справедливым»,— отмечает она.

Руководитель практики реструктуризации и банкротства ООО «Юр-Проект» Виктор Панченко отмечает, что решение о премировании бросается в глаза на фоне ежегодного роста убытков компании. «На наш взгляд, установленные в судебных актах обстоятельства могут быть использованы в уголовном деле в отношении ответчиков, поскольку арбитражный суд фактически установил, что каких-либо законных оснований для выплаты премий не было»,— сообщил юрист.

В мае 2020 года Андрея Сигидина задержали по подозрению в мошенничестве со средствами дольщиков в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В декабре 2020 года «Ъ-Кубань» писал, что СУ СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора региона Сергея Пуликовского (ст. 289 УК РФ). Следствие подозревало его в нарушении запрета на участие чиновников в предпринимательской деятельности, поскольку якобы он с помощью своего отца и председателя совета директоров ООО «Краснодар Сити» Константина Пуликовского участвовал в проекте строительства ЖК «Краснодар Сити». В конце минувшего года прокурор края Сергей Табельский сообщил журналистам, что это уголовное дело было передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета России.

В январе 2021 года «Ъ-Кубань» сообщал, что господин Сигидин был переведен под домашний арест. А впоследствии, по данным его защитника Кондрата Горишнего, дело о мошенничестве было переквалифицировано на злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (ст. 201 УК РФ). Вынесение приговора по делу ожидается 14 августа. По информации адвоката, эпизода по выплате премий это дело не содержит.

Михаил Волкодав

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