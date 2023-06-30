Субсидия с антимонопольным прицепом

ФАС добивается права контролировать конкурентное распределение бюджетных субсидий в РФ в Верховном суде. Несогласные с этим региональные власти оспаривают полномочия службы в судах, но в арбитражной системе не сложилось единого мнения по разрешению таких споров. Юристы считают, что антимонопольный контроль за распределением субсидий на конкурсе необходим — речь идет о триллионах рублей в год и высоких коррупционных рисках, а контроля Счетной палаты и Казначейства недостаточно. Минфин же настаивает на конкуренции получателей субсидий и унификации и автоматизации их отбора — к 2025 году такие требования распространятся на бюджеты всех уровней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В возглавляемой Максимом Шаскольским ФАС убеждены, что право контролировать процедуры при распределении субсидий у службы уже есть

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В возглавляемой Максимом Шаскольским ФАС убеждены, что право контролировать процедуры при распределении субсидий у службы уже есть

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Верховному суду (ВС) предстоит определить полномочия ФАС по контролю процедур распределения субсидий из бюджета. По ст. 78 Бюджетного кодекса (БК), получатели субсидий, включая гранты, могут выбираться как решениями исполнительной власти, так и «по результатам проведения отбора получателей субсидий». Отбор проводится на конкурентной основе путем запроса предложений (по критериям и очередности поступления заявок) либо на конкурсе. Соблюдение процедур отбора и хочет контролировать ФАС.

Конкретно спор в ВС касается выделения средств из бюджета Омска на проведение капремонта домов на конкурсной основе — с оговорками о недопуске заявок, включающих работы, не относящиеся к общему имуществу либо к указанным в акте департамента городского хозяйства видам. Победителем конкурса стало АО «Омскэлектро», с которым в декабре 2019 года власти подписали договор. Но в августе 2021 года областное управление ФАС по итогам проверки пришло к выводу, что при выборе компании омские власти нарушили ст. 17 закона о защите конкуренции. Департамент имущества и «Омскэлектро» оспорили это решение в суде.

Арбитражный суд Омской области в марте 2022 года встал на сторону ФАС, признав, что были «основания для отказа» в допуске заявки АО к участию в конкурсе и предоставления субсидии (отсутствие ряда документов и включение в ведомости непредусмотренных работ). Довод омских властей, что конкурс не подлежит контролю ФАС, суд отклонил, указав, что отбор получателей субсидии — разновидность конкурентной процедуры. Апелляция с этим согласилась, но кассация признала решение ФАС незаконным, посчитав, что конкурс получателей субсидий не относится к обязательным процедурам для «предупреждения и пресечения монополистической деятельности», а «его результаты не оказывают влияния на конкуренцию». Эту позицию ФАС и обжаловала в ВС, настаивая, что спорная процедура «по своей природе является торгами в контексте антимонопольного законодательства». ВС счел доводы заслуживающими внимания и передал спор в экономколлегию. Слушание назначено на 19 июля.

Антимонопольный юрист Наталья Пантюхина подчеркивает, что тема «крайне злободневна с учетом большого количества желающих получить бюджетные средства». В Минфине ранее оценивали годовой объем субсидий в РФ в 2 трлн руб. в 2023 году (см. “Ъ” от 24 мая). При этом опрошенные “Ъ” юристы расходятся в вопросе о наличии у ФАС обсуждаемых контрольных полномочий, но сходятся в том, что они необходимы.

Так, советник юрфирмы Orchards Анастасия Сивицкая говорит, что в законодательстве нет прямого ответа на вопрос, вправе ли служба проверять конкурсы по субсидиям. Госпожа Пантюхина отмечает, что в постановлении пленума ВС от 2021 года «компетенция ФАС прописана скользко», а практика арбитражных судов противоречива. По ее мнению, у ФАС есть право проверять отбор получателей субсидий независимо от уровня бюджетной системы, так как регулирование в БК одно для всех. С ней согласен управляющий партнер АБ «Бартолиус» Юлий Тай: «Логично не блокировать полномочия службы — в механизме, когда орган власти бесконтрольно сам выбирает получателя субсидий, очевидно, заложен коррупционный риск», а жаловаться бизнесу «больше некому».

Финансового контроля Казначейства или Счетной палаты недостаточно, полагает Наталья Пантюхина. «Они не проверяют условия конкурсов по субсидиям, а имеют дело только с соглашениями по их итогам. У ФАС же есть право выдать предписание о возврате незаконно полученных субсидий в бюджет или обязать провести новые торги»,— говорит она. Анастасия Сивицкая добавляет, что решение ВС по делу с омской администрацией, «безусловно, будет иметь практикообразующее значение».

Отметим, претензии ФАС на контроль конкуренции при раздаче субсидий могут быть оправданны по аналогии с подходом к госзаказу, где у службы такие полномочия есть — субсидии мало отличаются от госзакупок. Но тренд на цифровизацию указывает на избыточность сплошного контроля: автоматизация Казначейством проверки исполнения процедур госзакупок уже позволила ФАС отказаться от него, снизив нагрузку на инспекторов и коррупционные риски и сосредоточившись на случаях с высоким риском нарушений. И хотя в части субсидий служба де-факто претендует на полномочия массового контроля, эту сферу в ближайшие годы также ждет цифровизация. С 2022 года унификацией процесса отбора получателей субсидий как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях активно занимается Минфин. Напомним, ведомство переводит раздачу субсидий в электронный вид, рассчитывая на экономию госрасходов за счет конкурентной борьбы за госсредства (см. “Ъ” от 24 мая и 14 июня) по прозрачным правилам.

Анна Занина, Екатерина Волкова, Диана Галиева