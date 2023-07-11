Министр обороны Шойгу проинспектировал выполнение оборонзаказа на предприятиях Татарстана

Министр обороны России Сергей Шойгу сегодня, 11 июля, побывал на предприятиях Татарстана — в Казани и в Набережных Челнах, где «проверил выполнение гособоронзаказа», сообщила пресс-служба министерства.

В частности, в Набережных Челнах вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым он посетил АО «Ремдизель», которое занимается капремонтом и модернизацией военной техники и установкой вооружения на ней. На заводе ему продемонстрировали «КамАЗы» с бронированной кабиной, специальный медицинский автомобиль «Линза», а также линию по модернизации многоцелевых бронетранспортеров МТЛБ. Министр заявил о «заинтересованности Минобороны в модернизации парка бронетранспортеров МТЛБ». «Надо делать более современную машину. Мы сейчас занимаемся тем, что достаточно активно восстанавливаем старый парк еще советских времен, делаем это эффективно и быстро»,— сказал он.

«Сейчас все идет по графику, но надо увеличивать темпы»,— оценил Сергей Шойгу работу «Ремдизеля».

Затем он провел совещание на КамАЗе, где отметил «роль в СВО» производимой автозаводом военной автотехники. Сергей Шойгу поручил главному автобронетанковому управлению Минобороны РФ «рассмотреть вопрос о формировании с КамАЗом рабочей группы для помощи в обслуживании автотехники в зоне СВО».

В Казани Сергей Шойгу в сопровождении Рустама Минниханова посетил Казанский вертолетный завод (КВЗ), Казанский оптико-механический завод (КОМЗ) и Казанский авиационный завод им. Горбунова (КАЗ). На КВЗ ему доложили о производстве легких вертолетов «Ансат» и различных модификаций военно-транспортного вертолета Ми-8, а также продемонстрировали модернизированный вертолет Ми-24 с повышенной дальностью обнаружения и опознавания целей, повышенными «точностными характеристиками» средств поражения.

На КОМЗе министру представили поступающие в войска по гособоронзаказу и перспективные разработки наблюдательной оптики, в том числе приборы ночного видения, лазерные дальномеры и тепловизионные приборы разведки.

На КАЗе Сергей Шойгу проинспектировал производство стратегических ракетоносцев Ту-160, их ремонт и модернизацию дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Министру доложили, что в этом году в ВВС РФ поступят два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160. Кроме того, начато производство еще двух Ту-160.

Полина Петрова